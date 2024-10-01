Бережной Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бережной Николай Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1910 ст.

Дата смерти

14.01.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1910 ст.

Отец: Бережной Дмитрий Григорьевич

Мать: Бережная Анна Андреевна

Бракосочетание
27.01.1935

Жена: Бережная (Кропачева) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
21.12.1935

Сын: Бережной Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Бережная (Кропачева) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
17.07.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бережная (Кропачева) Александра Васильевна

Брянск, город Брянск, Брянская область
Смерть
14.01.1988

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