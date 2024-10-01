Бережной Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1910 ст.
Дата смерти14.01.1988
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1910 ст.
Бракосочетание
27.01.1935
Рождение ребёнка
21.12.1935
Сын: Бережной Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Бережная (Кропачева) Александра Васильевна
Рождение ребёнка
17.07.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бережная (Кропачева) Александра Васильевна
Брянск, город Брянск, Брянская область
Смерть
14.01.1988