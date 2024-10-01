Бережная Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бережной Борис Дмитриевич
Отец ребёнка: Бережной Дмитрий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бережной Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Бережной Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
25.07.1910 ст.
Сын: Бережной Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Бережной Дмитрий Григорьевич
Смерть
Неизвестно