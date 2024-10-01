Бережная Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бережная Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бережной Борис Дмитриевич

Отец ребёнка: Бережной Дмитрий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бережной Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бережной Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Бережной Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
25.07.1910 ст.

Сын: Бережной Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Бережной Дмитрий Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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