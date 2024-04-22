Mansourov Boris Pavlovitch
Место рождения
Дата рождения12.05.1828
Дата смерти1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1828
Бракосочетание
1859
Рождение ребёнка
1860
Сын: Mansourov Pavel Borissovitch
Мать ребёнка: Мансурова Мaрия Николаевна
Рождение ребёнка
22.05.1861
Дочь: Екатерина (Сергия) Борисовна
Мать ребёнка: Мансурова Мaрия Николаевна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Мансуров Эммануил Борисович
Мать ребёнка: Мансурова Мaрия Николаевна
Рождение ребёнка
11.11.1865
Сын: Мансуров Николай Борисович
Мать ребёнка: Мансурова Мaрия Николаевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Наталья Борисовна
Мать ребёнка: Мансурова Мaрия Николаевна
Смерть
1910
Рига, Rīga
Похороны
Неизвестно
Свято-Троицкий монастырь
Свято-Троицкий монастырь