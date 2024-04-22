Mansourov Boris Pavlovitch — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Mansourov Boris Pavlovitch

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

12.05.1828

Дата смерти

1910

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1859

Жена: Мансурова Мaрия Николаевна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Mansourov Pavel Borissovitch

Мать ребёнка: Мансурова Мaрия Николаевна

Рождение ребёнка
22.05.1861

Дочь: Екатерина (Сергия) Борисовна

Мать ребёнка: Мансурова Мaрия Николаевна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Мансуров Эммануил Борисович

Мать ребёнка: Мансурова Мaрия Николаевна

Рождение ребёнка
11.11.1865

Сын: Мансуров Николай Борисович

Мать ребёнка: Мансурова Мaрия Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Наталья Борисовна

Мать ребёнка: Мансурова Мaрия Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1910
Рига, Rīga
Похороны
Неизвестно
Свято-Троицкий монастырь
Свято-Троицкий монастырь
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