Мансурова (кн. Долгорукова) Мaрия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мансурова (кн. Долгорукова) Мaрия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1833

Дата смерти

1914

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1833

Отец: Prince Dolgorukov Nikolai Vasilevich Васильевич

Мать: Princess Dolgorukova Ekaterina Dmitrievna

Бракосочетание
1859

Муж: Mansourov Boris Pavlovitch

Рождение ребёнка
1860

Сын: Mansourov Pavel Borissovitch

Отец ребёнка: Mansourov Boris Pavlovitch

Рождение ребёнка
22.05.1861

Дочь: Екатерина (Сергия) Борисовна

Отец ребёнка: Mansourov Boris Pavlovitch

Рождение ребёнка
1862

Сын: Мансуров Эммануил Борисович

Отец ребёнка: Mansourov Boris Pavlovitch

Рождение ребёнка
11.11.1865

Сын: Мансуров Николай Борисович

Отец ребёнка: Mansourov Boris Pavlovitch

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Наталья Борисовна

Отец ребёнка: Mansourov Boris Pavlovitch

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1914
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