Мансурова (кн. Долгорукова) Мaрия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1833
Дата смерти1914
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1833
Бракосочетание
1859
Рождение ребёнка
1860
Сын: Mansourov Pavel Borissovitch
Отец ребёнка: Mansourov Boris Pavlovitch
Рождение ребёнка
22.05.1861
Дочь: Екатерина (Сергия) Борисовна
Отец ребёнка: Mansourov Boris Pavlovitch
Рождение ребёнка
1862
Сын: Мансуров Эммануил Борисович
Отец ребёнка: Mansourov Boris Pavlovitch
Рождение ребёнка
11.11.1865
Сын: Мансуров Николай Борисович
Отец ребёнка: Mansourov Boris Pavlovitch
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Наталья Борисовна
Отец ребёнка: Mansourov Boris Pavlovitch
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1914