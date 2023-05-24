Чуйков ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1900
Дата смерти18.03.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1900
Бракосочетание
Около 1926
Рождение ребёнка
1928
Дочь: (Чуйкова) НИНЕЛЬ (Нелли) ВАСИЛЬЕВНА
Мать ребёнка: Чуйкова (Павлова) ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА
Рождение ребёнка
1946
Сын: Чуйков АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
Мать ребёнка: Чуйкова (Павлова) ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА
Смерть
18.03.1982