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Чуйков ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1900

Дата смерти

18.03.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1900

Отец: Чуйков ИВАН ИОНОВИЧ

Мать: Чуйкова (Карякина) ЕЛИЗАВЕТА ФЁДОРОВНА

Бракосочетание
Около 1926

Жена: Чуйкова (Павлова) ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА

Рождение ребёнка
1928

Дочь: (Чуйкова) НИНЕЛЬ (Нелли) ВАСИЛЬЕВНА

Мать ребёнка: Чуйкова (Павлова) ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА

Рождение ребёнка
1946

Сын: Чуйков АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Чуйкова (Павлова) ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА

Смерть
18.03.1982

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