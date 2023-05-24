Чуйкова (Павлова) ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуйкова (Павлова) ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1926

Муж: Чуйков ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
1928

Дочь: (Чуйкова) НИНЕЛЬ (Нелли) ВАСИЛЬЕВНА

Отец ребёнка: Чуйков ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
1946

Сын: Чуйков АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

Отец ребёнка: Чуйков ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

Смерть
1984

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