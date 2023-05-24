Чуйкова (Павлова) ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1926
Рождение ребёнка
1928
Дочь: (Чуйкова) НИНЕЛЬ (Нелли) ВАСИЛЬЕВНА
Отец ребёнка: Чуйков ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
Рождение ребёнка
1946
Сын: Чуйков АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
Отец ребёнка: Чуйков ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
Смерть
1984