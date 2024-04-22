Парыгина (Поздякова) Парасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парыгина (Поздякова) Парасковья Ивановна

Место рождения

Малая Нисогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Малая Нисогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Парыгин Григорий Никонович

Отец ребёнка: Парыгин Никон Мелентьевич

Парыгинская Едома, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1757

Сын: Парыгин Иван Никонович

Отец ребёнка: Парыгин Никон Мелентьевич

Парыгинская Едома, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Парыгина Марфа Никоновна

Отец ребёнка: Парыгин Никон Мелентьевич

Парыгинская Едома, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Парыгина Матрона Никоновна

Отец ребёнка: Парыгин Никон Мелентьевич

Парыгинская Едома, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парыгин Никон Мелентьевич

Смерть
Неизвестно
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