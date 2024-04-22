Парыгина (Поздякова) Парасковья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Рождение ребёнка
1752
Сын: Парыгин Григорий Никонович
Отец ребёнка: Парыгин Никон Мелентьевич
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Парыгин Никон Мелентьевич
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Парыгина Марфа Никоновна
Отец ребёнка: Парыгин Никон Мелентьевич
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Парыгина Матрона Никоновна
Отец ребёнка: Парыгин Никон Мелентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно