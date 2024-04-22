Парыгин Никон Мелентьевич
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смерти1771
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Парыгин Мелентей Алексеевич
Рождение ребёнка
1752
Сын: Парыгин Григорий Никонович
Мать ребёнка: Парыгина Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Парыгина Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Парыгина Марфа Никоновна
Мать ребёнка: Парыгина Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Парыгина Матрона Никоновна
Мать ребёнка: Парыгина Парасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1771