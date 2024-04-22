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Парыгин Никон Мелентьевич

Место рождения

Парыгинская Едома, Мезенский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1735

Дата смерти

1771

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Парыгин Мелентей Алексеевич

Мать: не указана

Парыгинская Едома, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1752

Сын: Парыгин Григорий Никонович

Мать ребёнка: Парыгина Парасковья Ивановна

Парыгинская Едома, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1757

Сын: Парыгин Иван Никонович

Мать ребёнка: Парыгина Парасковья Ивановна

Парыгинская Едома, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Парыгина Марфа Никоновна

Мать ребёнка: Парыгина Парасковья Ивановна

Парыгинская Едома, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Парыгина Матрона Никоновна

Мать ребёнка: Парыгина Парасковья Ивановна

Парыгинская Едома, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парыгина Парасковья Ивановна

Смерть
1771
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