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Парыгин Григорий Никонович

Место рождения

Парыгинская Едома, Мезенский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1752

Дата смерти

1770

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Парыгин Никон Мелентьевич

Мать: Парыгина Парасковья Ивановна

Парыгинская Едома, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Смерть
1770
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