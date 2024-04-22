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Парыгин Григорий Никонович
Парыгин Григорий Никонович
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Древо
Место рождения
Парыгинская Едома
, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Дата рождения
1752
Дата смерти
1770
Пол
Мужской
Отец
Парыгин Никон Мелентьевич
1735 г.р.
Мать
Парыгина (Поздякова) Парасковья Ивановна
1725 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец:
Парыгин Никон Мелентьевич
Мать:
Парыгина Парасковья Ивановна
Парыгинская Едома
, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Смерть
1770
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