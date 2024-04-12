Ерпалова (Карскакова) Евфимия (Офимья) Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерпалова (Карскакова) Евфимия (Офимья) Петрова

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Место рождения

Сапегина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Сапегина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.07.1803

Сын: Ерпалов Фома

Отец ребёнка: не указан

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
09.02.1805

Дочь: Анна Дмитриева

Отец ребёнка: не указан

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
27.01.1815

Муж: Ерпалов Димитрий Архиппов

Рождение ребёнка
05.04.1816

Дочь: Агапия Димитириева

Отец ребёнка: Ерпалов Димитрий Архиппов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
24.05.1817

Сын: Ерпалов Карп Димитриев

Отец ребёнка: Ерпалов Димитрий Архиппов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
17.08.1819

Дочь: Васса Димитриева

Отец ребёнка: Ерпалов Димитрий Архиппов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
14.12.1821

Дочь: Лукия Димитриева

Отец ребёнка: Ерпалов Димитрий Архиппов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
30.07.1824

Сын: Ерпалов Антоний Димитриев

Отец ребёнка: Ерпалов Димитрий Архиппов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Параскева Дмитриева

Отец ребёнка: Ерпалов Димитрий Архиппов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
08.06.1827

Дочь: Акилина Димитриева

Отец ребёнка: Ерпалов Димитрий Архиппов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
22.08.1830

Сын: Ерпалов Агафоник Димитриев

Отец ребёнка: Ерпалов Димитрий Архиппов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
15.03.1834

Сын: Ерпалов Агапий Димитриев

Отец ребёнка: Ерпалов Димитрий Архиппов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
18.11.1838

Дочь: Матрена Димитриева

Отец ребёнка: Ерпалов Димитрий Архиппов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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