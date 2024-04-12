Ерпалов Димитрий Архиппов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смерти02.02.1840
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Ерпалов Архипп Игнатьев
Бракосочетание
27.01.1815
Рождение ребёнка
05.04.1816
Дочь: Агапия Димитириева
Мать ребёнка: Ерпалова Евфимия (Офимья) Петрова
Рождение ребёнка
24.05.1817
Мать ребёнка: Ерпалова Евфимия (Офимья) Петрова
Рождение ребёнка
17.08.1819
Дочь: Васса Димитриева
Мать ребёнка: Ерпалова Евфимия (Офимья) Петрова
Рождение ребёнка
14.12.1821
Дочь: Лукия Димитриева
Мать ребёнка: Ерпалова Евфимия (Офимья) Петрова
Рождение ребёнка
30.07.1824
Сын: Ерпалов Антоний Димитриев
Мать ребёнка: Ерпалова Евфимия (Офимья) Петрова
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Параскева Дмитриева
Мать ребёнка: Ерпалова Евфимия (Офимья) Петрова
Рождение ребёнка
08.06.1827
Дочь: Акилина Димитриева
Мать ребёнка: Ерпалова Евфимия (Офимья) Петрова
Рождение ребёнка
22.08.1830
Сын: Ерпалов Агафоник Димитриев
Мать ребёнка: Ерпалова Евфимия (Офимья) Петрова
Рождение ребёнка
15.03.1834
Мать ребёнка: Ерпалова Евфимия (Офимья) Петрова
Рождение ребёнка
18.11.1838
Дочь: Матрена Димитриева
Мать ребёнка: Ерпалова Евфимия (Офимья) Петрова
Смерть
02.02.1840
Причина смерти: от горячки