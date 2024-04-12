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Ерпалов Димитрий Архиппов

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Место рождения

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

02.02.1840

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Ерпалов Архипп Игнатьев

Мать: не указана

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
27.01.1815

Жена: Ерпалова Евфимия (Офимья) Петрова

Рождение ребёнка
05.04.1816

Дочь: Агапия Димитириева

Мать ребёнка: Ерпалова Евфимия (Офимья) Петрова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
24.05.1817

Сын: Ерпалов Карп Димитриев

Мать ребёнка: Ерпалова Евфимия (Офимья) Петрова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
17.08.1819

Дочь: Васса Димитриева

Мать ребёнка: Ерпалова Евфимия (Офимья) Петрова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
14.12.1821

Дочь: Лукия Димитриева

Мать ребёнка: Ерпалова Евфимия (Офимья) Петрова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
30.07.1824

Сын: Ерпалов Антоний Димитриев

Мать ребёнка: Ерпалова Евфимия (Офимья) Петрова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Параскева Дмитриева

Мать ребёнка: Ерпалова Евфимия (Офимья) Петрова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
08.06.1827

Дочь: Акилина Димитриева

Мать ребёнка: Ерпалова Евфимия (Офимья) Петрова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
22.08.1830

Сын: Ерпалов Агафоник Димитриев

Мать ребёнка: Ерпалова Евфимия (Офимья) Петрова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
15.03.1834

Сын: Ерпалов Агапий Димитриев

Мать ребёнка: Ерпалова Евфимия (Офимья) Петрова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
18.11.1838

Дочь: Матрена Димитриева

Мать ребёнка: Ерпалова Евфимия (Офимья) Петрова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
02.02.1840
Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Причина смерти: от горячки
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