Захарова (Разомова) Матрена Сидоровна
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Разомов Сидор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Захаров Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Захаров Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Захаров Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Захаров Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Феона Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халина Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно