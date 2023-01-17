Захарова (Разомова) Матрена Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Разомова) Матрена Сидоровна

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Место рождения

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Разомов Сидор

Мать: не указана

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Захаров Василий Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Фёдорович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Захаров Василий Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
1776

Сын: Захаров Андрей Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
1778

Сын: Захаров Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Фёдорович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Феона Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Фёдорович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халина Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Иван Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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