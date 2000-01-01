Белов Виталий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1949
Отец: не указан
Мать: Белова Елена Трофимовна
Рождение ребёнка
12.11.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белова Вера Викторовна
Краснодарский край г. Усть-Лабинск
Рождение ребёнка
08.08.1983
Дочь: Белова Ольга Витальевна
Мать ребёнка: Белова Вера Викторовна
Рождение ребёнка
20.02.1985
Сын: Белов Александр Витальевич
Мать ребёнка: Белова Вера Викторовна