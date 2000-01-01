Белов Виталий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов Виталий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1949

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1983 г.р.
1985 г.р.

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1949

Отец: не указан

Мать: Белова Елена Трофимовна

Рождение ребёнка
12.11.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белова Вера Викторовна

Краснодарский край г. Усть-Лабинск
Рождение ребёнка
08.08.1983

Дочь: Белова Ольга Витальевна

Мать ребёнка: Белова Вера Викторовна

Рождение ребёнка
20.02.1985

Сын: Белов Александр Витальевич

Мать ребёнка: Белова Вера Викторовна

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