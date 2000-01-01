Белова Вера Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1956
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1956
Отец: Жигайлов Виктор Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белов Виталий Михайлович
Краснодарский край г. Усть-Лабинск
Рождение ребёнка
08.08.1983
Дочь: Белова Ольга Витальевна
Отец ребёнка: Белов Виталий Михайлович
Рождение ребёнка
20.02.1985
Сын: Белов Александр Витальевич
Отец ребёнка: Белов Виталий Михайлович