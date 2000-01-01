Белова Вера Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова Вера Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1956

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1983 г.р.
1985 г.р.

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1956

Отец: Жигайлов Виктор Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белов Виталий Михайлович

Краснодарский край г. Усть-Лабинск
Рождение ребёнка
08.08.1983

Дочь: Белова Ольга Витальевна

Отец ребёнка: Белов Виталий Михайлович

Рождение ребёнка
20.02.1985

Сын: Белов Александр Витальевич

Отец ребёнка: Белов Виталий Михайлович

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