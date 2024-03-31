Кружнова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кружнов Анатолий Павлович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.10.1950
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.05.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Рождение ребёнка
14.10.1954
Дочь: Кружнова Людмила Павловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно