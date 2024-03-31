Кружнова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кружнова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

УГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кружнов Анатолий Павлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.10.1950

Сын: Кружнов Виктор Павлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Рождение ребёнка
14.10.1954

Дочь: Кружнова Людмила Павловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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