Колотова (Мартина) Орина Антоновна
Место рожденияАятская слобода
Дата рождения1761
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Аятская слобода
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Колотов Герасим Иванович
д. Колташи, Черемисской волости
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Колотова Агафия Герасимовна
Отец ребёнка: Колотов Герасим Иванович
д. Колташи, Черемисской волости