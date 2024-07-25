Колотова (Мартина) Орина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотова (Мартина) Орина Антоновна

Место рождения

Аятская слобода

Дата рождения

1761

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Аятская слобода
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колотов Герасим Иванович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Колотов Иван Герасимович

Отец ребёнка: Колотов Герасим Иванович

д. Колташи, Черемисской волости
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Колотова Агафия Герасимовна

Отец ребёнка: Колотов Герасим Иванович

д. Колташи, Черемисской волости

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