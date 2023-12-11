Колотов Герасим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотов Герасим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Пол

Мужской

Отец

1745 г.р.

Мать

1741 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Колотов Иван Иванович

Мать: Колотова Яковлева Кристина

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