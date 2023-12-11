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Колотов Герасим Иванович
Колотов Герасим Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1760
Пол
Мужской
Отец
Колотов Иван Иванович
1745 г.р.
Мать
Колотова Яковлева Кристина
1741 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец:
Колотов Иван Иванович
Мать:
Колотова Яковлева Кристина
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