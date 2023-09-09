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Рохля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошаровский Анисим (Нисель) Яковлевич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Кошаровский Аркадий

Отец ребёнка: Кошаровский Анисим (Нисель) Яковлевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Кошаровский Наум

Отец ребёнка: Кошаровский Анисим (Нисель) Яковлевич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Кошаровский Борис

Отец ребёнка: Кошаровский Анисим (Нисель) Яковлевич

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Кошаровская (Кошаровская) Роза

Отец ребёнка: Кошаровский Анисим (Нисель) Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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