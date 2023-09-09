Рохля
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Сын: Кошаровский Аркадий
Отец ребёнка: Кошаровский Анисим (Нисель) Яковлевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Кошаровский Наум
Отец ребёнка: Кошаровский Анисим (Нисель) Яковлевич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Кошаровский Борис
Отец ребёнка: Кошаровский Анисим (Нисель) Яковлевич
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Кошаровская (Кошаровская) Роза
Отец ребёнка: Кошаровский Анисим (Нисель) Яковлевич
Смерть
Неизвестно