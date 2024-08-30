Ступина-Дементьева Анастасия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1878
Сын: Ступин-Дементьев Василий Абрамович
Отец ребёнка: Ступин-Дементьев Абрам Андреевич
Рождение ребёнка
18.11.1883
Дочь: (Ступина-Дементьева) Варвара Абрамовна
Отец ребёнка: Ступин-Дементьев Абрам Андреевич