Ступина-Дементьева Анастасия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ступина-Дементьева Анастасия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ступин-Дементьев Абрам Андреевич

Рождение ребёнка
25.12.1878

Сын: Ступин-Дементьев Василий Абрамович

Отец ребёнка: Ступин-Дементьев Абрам Андреевич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.11.1883

Дочь: (Ступина-Дементьева) Варвара Абрамовна

Отец ребёнка: Ступин-Дементьев Абрам Андреевич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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