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Ступин-Дементьев Абрам Андреевич

Место рождения

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

14.10.1855

Дата смерти

11.11.1918

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1855

Отец: Ступин Андрей Федорович

Мать: Ступина (Дементьева) Варвара Петровна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ступина-Дементьева Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
25.12.1878

Сын: Ступин-Дементьев Василий Абрамович

Мать ребёнка: Ступина-Дементьева Анастасия Павловна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.11.1883

Дочь: (Ступина-Дементьева) Варвара Абрамовна

Мать ребёнка: Ступина-Дементьева Анастасия Павловна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
11.11.1918
Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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