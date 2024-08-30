Ступин-Дементьев Абрам Андреевич
Место рождения
Дата рождения14.10.1855
Дата смерти11.11.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1855
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1878
Сын: Ступин-Дементьев Василий Абрамович
Мать ребёнка: Ступина-Дементьева Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
18.11.1883
Дочь: (Ступина-Дементьева) Варвара Абрамовна
Мать ребёнка: Ступина-Дементьева Анастасия Павловна
Смерть
11.11.1918