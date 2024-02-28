Тимофей Агапов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Агап
Рождение ребёнка
1827
Сын: Михайло Тимофеев
Мать ребёнка: Зиновья Афанасьева
Рождение ребёнка
1837
Сын: Степан Тимофеев
Мать ребёнка: Зиновья Афанасьева
Рождение ребёнка
1844
Сын: Ва Тимофеев
Мать ребёнка: Зиновья Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зиновья Афанасьева
Смерть
Неизвестно