Тимофей Агапов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофей Агапов

Тимофей Агапов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1807 г.р.

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Агап

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Михайло Тимофеев

Мать ребёнка: Зиновья Афанасьева

Рождение ребёнка
1837

Сын: Степан Тимофеев

Мать ребёнка: Зиновья Афанасьева

Рождение ребёнка
1844

Сын: Ва Тимофеев

Мать ребёнка: Зиновья Афанасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиновья Афанасьева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close