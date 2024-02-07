Нанасов Максим Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нанасов Максим Сергеевич

Место рождения

Самара

Дата рождения

05.11.1984

Пол

Мужской

Отец

1960 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1984

Отец: Нанасов Сергей Сергеевич

Мать: Нанасова Светлана

Самара
Рождение ребёнка
18.10.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нанасова Екатерина

Самара
Рождение ребёнка
09.03.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нанасова Екатерина

Место жительства
Неизвестно
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