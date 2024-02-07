Нанасов Максим Сергеевич
Место рожденияСамара
Дата рождения05.11.1984
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1984
Отец: Нанасов Сергей Сергеевич
Мать: Нанасова Светлана
Самара
Рождение ребёнка
18.10.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нанасова Екатерина
Самара
Рождение ребёнка
09.03.2023
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нанасова Екатерина
Место жительства
Неизвестно