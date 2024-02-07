Нанасова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.10.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нанасов Максим Сергеевич
Самара
Рождение ребёнка
09.03.2023
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нанасов Максим Сергеевич