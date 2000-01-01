Агрипина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1817 г.р.

Дети

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фома Самуилович

Отец ребёнка: Самуил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козьма Самуилович

Отец ребёнка: Самуил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степан Самуилович

Отец ребёнка: Самуил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самуил Иванович

Смерть
Неизвестно
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