Фельк Катарина Маргарета
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фельк Христиан
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Фельк Мария Элеонора
Отец ребёнка: Фельк Христиан
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Фельк Катарина Элоизабет
Отец ребёнка: Фельк Христиан
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Фельк Элизабет Барбара
Отец ребёнка: Фельк Христиан
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Фельк Христиан
Рождение ребёнка
1845
Сын: Фельк Иоханн Каспар
Отец ребёнка: Фельк Христиан
Рождение ребёнка
1851
Сын: Фельк Иоханн Август
Отец ребёнка: Фельк Христиан
Смерть
Неизвестно