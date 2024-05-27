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Фельк Катарина Маргарета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фельк Христиан

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Фельк Мария Элеонора

Отец ребёнка: Фельк Христиан

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Фельк Катарина Элоизабет

Отец ребёнка: Фельк Христиан

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Фельк Элизабет Барбара

Отец ребёнка: Фельк Христиан

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Фельк Иоханн Христиан

Отец ребёнка: Фельк Христиан

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Фельк Иоханн Каспар

Отец ребёнка: Фельк Христиан

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Фельк Иоханн Август

Отец ребёнка: Фельк Христиан

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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