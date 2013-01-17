Ананьев Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнаньев Геннадий

Ананьев Геннадий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1953

Дата смерти

17.01.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1956 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ананьева Валентина

Ревда, Ревда, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ананьева Валентина

Ревда, Ревда, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ананьева Валентина

Ревда, Ревда, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ананьева Валентина

Смерть
17.01.2013
Ревда, Ревда, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close