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Уртьев Филипп Николаевич
Уртьев Филипп Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.04.2003
Пол
Мужской
Отец
Уртьев Николай Николаевич
Мать
Волкова Светлана Николаевна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.2003
Отец:
Уртьев Николай Николаевич
Мать:
Волкова Светлана Николаевна
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