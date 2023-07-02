Волкова Светлана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1992
Отец ребёнка: Назаров Сергей Николаевич
Басалаево, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
21.04.2003
Отец ребёнка: Уртьев Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно