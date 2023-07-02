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Волкова Светлана Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1972

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1992

Сын: Назаров Антон Сергеевич

Отец ребёнка: Назаров Сергей Николаевич

Басалаево, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
21.04.2003

Сын: Уртьев Филипп Николаевич

Отец ребёнка: Уртьев Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уртьев Николай Николаевич