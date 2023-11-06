Сысоев Ефим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1848
Отец: Сысоев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
14.12.1884
Дочь: Сысоева Анастасия Ефимовна
Мать ребёнка: Сысоева Александра Афанасьевна
Рождение ребёнка
21.07.1891
Сын: Сысоев Александр Ефимович
Мать ребёнка: Сысоева Александра Афанасьевна
Рождение ребёнка
23.06.1895
Сын: Сысоев Петр Ефимович
Мать ребёнка: Сысоева Александра Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно