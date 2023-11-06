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Сысоев Ефим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1848

Отец: Сысоев Иван Матвеевич

Мать: Сысоева Ульяна Васильевна

Рождение ребёнка
14.12.1884

Дочь: Сысоева Анастасия Ефимовна

Мать ребёнка: Сысоева Александра Афанасьевна

Рождение ребёнка
21.07.1891

Сын: Сысоев Александр Ефимович

Мать ребёнка: Сысоева Александра Афанасьевна

Рождение ребёнка
23.06.1895

Сын: Сысоев Петр Ефимович

Мать ребёнка: Сысоева Александра Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысоева Александра Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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