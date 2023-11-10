Сысоева Александра Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоева Александра Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1884

Дочь: Сысоева Анастасия Ефимовна

Отец ребёнка: Сысоев Ефим Иванович

Рождение ребёнка
21.07.1891

Сын: Сысоев Александр Ефимович

Отец ребёнка: Сысоев Ефим Иванович

Рождение ребёнка
23.06.1895

Сын: Сысоев Петр Ефимович

Отец ребёнка: Сысоев Ефим Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Ефим Иванович

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