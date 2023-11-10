Сысоева Александра Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1884
Дочь: Сысоева Анастасия Ефимовна
Отец ребёнка: Сысоев Ефим Иванович
Рождение ребёнка
21.07.1891
Сын: Сысоев Александр Ефимович
Отец ребёнка: Сысоев Ефим Иванович
Рождение ребёнка
23.06.1895
Сын: Сысоев Петр Ефимович
Отец ребёнка: Сысоев Ефим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сысоев Ефим Иванович