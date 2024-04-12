Архангельская (Серебровская) Вера Петровна
Место рождения
Дата рождения18.08.1877
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1877
Бракосочетание
11.09.1894
Рождение ребёнка
15.11.1895
Сын: Архангельский Виктор Александрович
Отец ребёнка: Архангельский Александр Александрович
Рождение ребёнка
08.03.1913
Сын: Архангельский Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Архангельский Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зудкова Нина Александровна
Отец ребёнка: Архангельский Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Архангельская Зоя Александровна
Отец ребёнка: Архангельский Александр Александрович
Работа или профессия
Неизвестно