Архангельская (Серебровская) Вера Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архангельская (Серебровская) Вера Петровна

Место рождения

Слизнево, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

18.08.1877

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1877

Отец: Серебровский Петр Семенович

Мать: Серебровская Анна Павловна

Слизнево, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
11.09.1894

Муж: Архангельский Александр Александрович

Слизнево, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.11.1895

Сын: Архангельский Виктор Александрович

Отец ребёнка: Архангельский Александр Александрович

Слизнево, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.03.1913

Сын: Архангельский Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Архангельский Александр Александрович

Слизнево, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зудкова Нина Александровна

Отец ребёнка: Архангельский Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Архангельская Зоя Александровна

Отец ребёнка: Архангельский Александр Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
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