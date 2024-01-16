Колосова Агафья Минеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Колосов Фёдор Кириллович
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Колосов Фёдор Кириллович
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Колосов Фёдор Кириллович
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Татьяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Колосов Фёдор Кириллович
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Наталья Фёдоровна
Отец ребёнка: Колосов Фёдор Кириллович
д. Подсмуринская Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно
д. Подсмуринская Пронинской волости
Смерть
Неизвестно