Колосова Агафья Минеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Агафья Минеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Колосов Трофим Фёдорович

Отец ребёнка: Колосов Фёдор Кириллович

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1824

Сын: Колосов Филипп Фёдорович

Отец ребёнка: Колосов Фёдор Кириллович

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1830

Сын: Колосов Трифон Фёдорович

Отец ребёнка: Колосов Фёдор Кириллович

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Татьяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Колосов Фёдор Кириллович

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Наталья Фёдоровна

Отец ребёнка: Колосов Фёдор Кириллович

д. Подсмуринская Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Фёдор Кириллович

д. Подсмуринская Пронинской волости
Смерть
Неизвестно
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