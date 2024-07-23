Колосов Трофим Фёдорович
Место рожденияд. Подсмуринская Пронинской волости
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Колосов Фёдор Кириллович
Мать: Колосова Агафья Минеевна
д. Подсмуринская Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1847
Сын: Колосов Флегонт Трофимович
Мать ребёнка: Колосова Федосья Васильевна
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1848
Сын: Колосов Козьма (Кузьма) Трофимович
Мать ребёнка: Колосова Федосья Васильевна
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
10.02.1857
Дочь: Евдокия Трофимовна
Мать ребёнка: Колосова Федосья Васильевна
д. Подволочье
Воспреемница - тетя Наталья Фёдоровна
Смерть
Неизвестно