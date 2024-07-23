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Колосов Трофим Фёдорович

Место рождения

д. Подсмуринская Пронинской волости

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Колосов Фёдор Кириллович

Мать: Колосова Агафья Минеевна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Федосья Васильевна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1847

Сын: Колосов Флегонт Трофимович

Мать ребёнка: Колосова Федосья Васильевна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1848

Сын: Колосов Козьма (Кузьма) Трофимович

Мать ребёнка: Колосова Федосья Васильевна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
10.02.1857

Дочь: Евдокия Трофимовна

Мать ребёнка: Колосова Федосья Васильевна

д. Подволочье
Воспреемница - тетя Наталья Фёдоровна
Смерть
Неизвестно

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