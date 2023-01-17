Пашкова (Ширшова) Елизавета Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашкова (Ширшова) Елизавета Павловна

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Место рождения

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

13.06.1973

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Ширшов Павел Игнатьевич

Мать: Ширшова Степанида Александровна

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
05.07.1906 ст.

Муж: Пашков Георгий Осипович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
07.01.1908 ст.

Дочь: Дружиникова Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Пашков Георгий Осипович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
31.01.1910 ст.

Сын: Пашков Петр Георгиевич

Отец ребёнка: Пашков Георгий Осипович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
15.10.1914 ст.

Сын: Пашков Андрей Георгиевич

Отец ребёнка: Пашков Георгий Осипович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.11.1918

Сын: Пашков Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Пашков Георгий Осипович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
28.06.1921

Дочь: Балашова Агриппина Георгиевна

Отец ребёнка: Пашков Георгий Осипович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
15.01.1924

Сын: Пашков Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Пашков Георгий Осипович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 1931

Дочь: Пупыева Зоя Георгиевна

Отец ребёнка: Пашков Георгий Осипович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Жила на улице Первого мая (сейчас Курчатова)
Смерть
13.06.1973
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Запись акта о смерти 84 от 13.06.1973 Врачебное свидетельство о смерти от 13.06.1973 из Симской горбольницы Причина смерти - общий атеросклероз Место жительства - Сим, ул.Пушкина, 13, кв.41. Реквизиты... Показать все
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