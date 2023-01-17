Пашкова (Ширшова) Елизавета Павловна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти13.06.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Бракосочетание
05.07.1906 ст.
Рождение ребёнка
07.01.1908 ст.
Дочь: Дружиникова Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Пашков Георгий Осипович
Рождение ребёнка
31.01.1910 ст.
Отец ребёнка: Пашков Георгий Осипович
Рождение ребёнка
15.10.1914 ст.
Отец ребёнка: Пашков Георгий Осипович
Рождение ребёнка
22.11.1918
Отец ребёнка: Пашков Георгий Осипович
Рождение ребёнка
28.06.1921
Дочь: Балашова Агриппина Георгиевна
Отец ребёнка: Пашков Георгий Осипович
Рождение ребёнка
15.01.1924
Сын: Пашков Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Пашков Георгий Осипович
Рождение ребёнка
Около 1931
Дочь: Пупыева Зоя Георгиевна
Отец ребёнка: Пашков Георгий Осипович
Место жительства
Неизвестно
Жила на улице Первого мая (сейчас Курчатова)
Смерть
13.06.1973
Запись акта о смерти 84 от 13.06.1973 Врачебное свидетельство о смерти от 13.06.1973 из Симской горбольницы Причина смерти - общий атеросклероз Место жительства - Сим, ул.Пушкина, 13, кв.41. Реквизиты... Показать все