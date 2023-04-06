Пупыева (Пашкова) Зоя Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пупыева (Пашкова) Зоя Георгиевна

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Место рождения

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Около 1931

Дата смерти

Около 1985

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1931

Отец: Пашков Георгий Осипович

Мать: Пашкова Елизавета Павловна

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пупыев Николай Александрович

Отец ребёнка: Пупыев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пупыев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пупыев Александр

Смерть
Около 1985
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