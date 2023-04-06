Пупыева (Пашкова) Зоя Георгиевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1931
Дата смертиОколо 1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1931
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пупыев Николай Александрович
Отец ребёнка: Пупыев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пупыев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пупыев Александр
Смерть
Около 1985