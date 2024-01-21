Абаскулиева (Назарова) Фиренгиз Зохрабовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Назаров Зохраб Мамедбагирович
Мать: Назарова Хаджниса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абаскулиева Амина Алибабаевна
Отец ребёнка: Абаскулиев Алибаба
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алиева Сурая Алибабаевна
Отец ребёнка: Абаскулиев Алибаба
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абаскулиев Алибаба