Назарова (Бабаева) Хаджниса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.05.2013
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бабаев Абдулаят
Мать: Бабаева Бибибят
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абаскулиева Фиренгиз Зохрабовна
Отец ребёнка: Назаров Зохраб Мамедбагирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаров Руслан Зохрабович
Отец ребёнка: Назаров Зохраб Мамедбагирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаров Мамедбагир Зохрабович
Отец ребёнка: Назаров Зохраб Мамедбагирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.05.2013