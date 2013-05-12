Назарова (Бабаева) Хаджниса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Бабаева) Хаджниса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.05.2013

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бабаев Абдулаят

Мать: Бабаева Бибибят

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абаскулиева Фиренгиз Зохрабовна

Отец ребёнка: Назаров Зохраб Мамедбагирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Руслан Зохрабович

Отец ребёнка: Назаров Зохраб Мамедбагирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Мамедбагир Зохрабович

Отец ребёнка: Назаров Зохраб Мамедбагирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Зохраб Мамедбагирович

Смерть
12.05.2013
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