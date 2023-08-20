Луппова (Владимирова) Зинаида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луппова (Владимирова) Зинаида Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1946

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1946

Отец: Владимиров Василий Ильич

Мать: Владимирова Анна Иванова

Рождение ребёнка
20.04.1964

Дочь: Владимирова Галина Валентиновна

Отец ребёнка: Луппов Валентин Михайлович

Рождение ребёнка
20.04.1969

Дочь: Лузянина Наталья Валентиновна

Отец ребёнка: Луппов Валентин Михайлович

Рождение ребёнка
22.05.1974

Дочь: Луппова Ольга Валентиновна

Отец ребёнка: Луппов Валентин Михайлович

Рождение ребёнка
29.03.1983

Дочь: Загарских Татьяна Валентиновна

Отец ребёнка: Луппов Валентин Михайлович

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