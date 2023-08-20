Луппова (Владимирова) Зинаида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
19.07.1946
Отец: Владимиров Василий Ильич
Мать: Владимирова Анна Иванова
Рождение ребёнка
20.04.1964
Дочь: Владимирова Галина Валентиновна
Отец ребёнка: Луппов Валентин Михайлович
Рождение ребёнка
20.04.1969
Дочь: Лузянина Наталья Валентиновна
Отец ребёнка: Луппов Валентин Михайлович
Рождение ребёнка
22.05.1974
Дочь: Луппова Ольга Валентиновна
Отец ребёнка: Луппов Валентин Михайлович
Рождение ребёнка
29.03.1983
Дочь: Загарских Татьяна Валентиновна
Отец ребёнка: Луппов Валентин Михайлович