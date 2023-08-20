Владимиров Василий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимиров Василий Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Владимирова Алевтина Васильевна

Мать ребёнка: Владимирова Анна Иванова

Рождение ребёнка
19.07.1946

Дочь: Луппова Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Владимирова Анна Иванова

Смерть
Неизвестно
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