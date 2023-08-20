Владимиров Василий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Владимирова Алевтина Васильевна
Мать ребёнка: Владимирова Анна Иванова
Рождение ребёнка
19.07.1946
Дочь: Луппова Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Владимирова Анна Иванова
Смерть
Неизвестно