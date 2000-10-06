Дубровин Валерий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения19.04.1939
Дата смерти06.10.2000
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1939
Отец: Дубровин Григорий Максимович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.09.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дубровина Октябрина Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.10.2000