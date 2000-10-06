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Дубровин Валерий Григорьевич

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Место рождения

Мокроусово, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

19.04.1939

Дата смерти

06.10.2000

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

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Жена

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1939

Отец: Дубровин Григорий Максимович

Мать: скрыто настройками приватности

Мокроусово, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
01.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубровина Октябрина Герасимовна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубровина Октябрина Герасимовна

Смерть
06.10.2000
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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