Лесли (Ермолова) Елизавета Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесли (Ермолова) Елизавета Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1875

Муж: Лесли Александр Александрович

Рождение ребёнка
14.02.1887

Дочь: Клиффорд Варвара Александровна

Отец ребёнка: Лесли Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лесли Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Лесли Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лесли Александра Александровна

Отец ребёнка: Лесли Александр Александрович

Смерть
Неизвестно
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