Лесли (Ермолова) Елизавета Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1875
Рождение ребёнка
14.02.1887
Дочь: Клиффорд Варвара Александровна
Отец ребёнка: Лесли Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лесли Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Лесли Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лесли Александра Александровна
Отец ребёнка: Лесли Александр Александрович
Смерть
Неизвестно