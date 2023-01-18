Лесли Александр Александрович 16.04.1845 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лесли Александр Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 16.04.1845

умер 17.03.1900, г. Ницца, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Третья Французская республика

Отец
Лесли Александр Александрович25.12.1810 г.р.
Мать
Лесли (Мясоедова) Надежда ВасильевнаПосле 1820 г.р.
Супруги
Лесли (Ермолова) Елизавета Фёдоровна17.01.1847 г.р.
Дети
Клиффорд (Лесли) Варвара Александровна14.02.1887 г.р.
Лесли Александра АлександровнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1845

Отец: Лесли Александр Александрович

Мать: Лесли (Мясоедова) Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лесли Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Лесли (Ермолова) Елизавета Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лесли Александра Александровна

Мать ребёнка: Лесли (Ермолова) Елизавета Фёдоровна

Бракосочетание
1875

Жена: Лесли (Ермолова) Елизавета Фёдоровна

Рождение ребёнка
14.02.1887

Дочь: Клиффорд (Лесли) Варвара Александровна

Мать ребёнка: Лесли (Ермолова) Елизавета Фёдоровна

Смерть
17.03.1900
г. Ницца, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Третья Французская республика

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