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Лесли Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1845

Дата смерти

17.03.1900

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1845

Отец: Лесли Александр Александрович

Мать: Лесли Надежда Васильевна

Бракосочетание
1875

Жена: Лесли Елизавета Фёдоровна

Рождение ребёнка
14.02.1887

Дочь: Клиффорд Варвара Александровна

Мать ребёнка: Лесли Елизавета Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лесли Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Лесли Елизавета Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лесли Александра Александровна

Мать ребёнка: Лесли Елизавета Фёдоровна

Смерть
17.03.1900
г. Ницца, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Третья Французская республика
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