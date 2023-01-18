Лесли Александр Александрович
мужской, родился 16.04.1845
умер 17.03.1900, г. Ницца, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Третья Французская республика
ОтецЛесли Александр Александрович25.12.1810 г.р.
МатьЛесли (Мясоедова) Надежда ВасильевнаПосле 1820 г.р.
Супруги
Лесли (Ермолова) Елизавета Фёдоровна17.01.1847 г.р.
Дети
Клиффорд (Лесли) Варвара Александровна14.02.1887 г.р.
Лесли Александра АлександровнаНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Комментарий
Рождение
16.04.1845
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лесли Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Лесли (Ермолова) Елизавета Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лесли Александра Александровна
Мать ребёнка: Лесли (Ермолова) Елизавета Фёдоровна
Бракосочетание
1875
Рождение ребёнка
14.02.1887
Дочь: Клиффорд (Лесли) Варвара Александровна
Мать ребёнка: Лесли (Ермолова) Елизавета Фёдоровна
Смерть
17.03.1900
г. Ницца, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Третья Французская республика