Лесли Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1845
Дата смерти17.03.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1845
Бракосочетание
1875
Рождение ребёнка
14.02.1887
Дочь: Клиффорд Варвара Александровна
Мать ребёнка: Лесли Елизавета Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лесли Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Лесли Елизавета Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лесли Александра Александровна
Мать ребёнка: Лесли Елизавета Фёдоровна
Смерть
17.03.1900
г. Ницца, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Третья Французская республика