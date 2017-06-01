(Блохина) Тамара Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Блохина) Тамара Яковлевна

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Место рождения

СССР

Дата рождения

24.01.1929

Дата смерти

01.06.2017

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
24.01.1929

Отец: Блохин Яков

Мать: Блохина Анна

Рождение ребёнка
22.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плужников Юрий

Рождение ребёнка
01.06.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плужников Юрий

Смерть
01.06.2017

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