(Блохина) Тамара Яковлевна
Место рожденияСССР
Дата рождения24.01.1929
Дата смерти01.06.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1929
Отец: Блохин Яков
Мать: Блохина Анна
Рождение ребёнка
22.08.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Плужников Юрий
Рождение ребёнка
01.06.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Плужников Юрий
Смерть
01.06.2017