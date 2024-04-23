Плужников Юрий
Место рожденияСССР
Дата рождения19.06.1933
Дата смерти1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1933
Отец: Плужников Лев
Мать: (Воронина) Анна
Рождение ребёнка
22.08.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Блохина) Тамара Яковлевна
Рождение ребёнка
01.06.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Блохина) Тамара Яковлевна
Смерть
1985