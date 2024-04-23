Плужников Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плужников Юрий

Место рождения

СССР

Дата рождения

19.06.1933

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Отец

Мать

1911 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
19.06.1933

Отец: Плужников Лев

Мать: (Воронина) Анна

Рождение ребёнка
22.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Блохина) Тамара Яковлевна

Рождение ребёнка
01.06.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Блохина) Тамара Яковлевна

Смерть
1985

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