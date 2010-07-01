Кочуркин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1941
Дата смертиОколо ?.07.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.09.1971
Рождение ребёнка
1972
Дочь: Наталья Александровна
Мать ребёнка: Кочуркина Лариса Сергеевна
Рождение ребёнка
?.05.1975
Дочь: Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Кочуркина Лариса Сергеевна
Смерть
Около ?.07.2010