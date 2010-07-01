Кочуркин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочуркин Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1941

Дата смерти

Около ?.07.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.09.1971

Жена: Кочуркина Лариса Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1972

Дочь: Наталья Александровна

Мать ребёнка: Кочуркина Лариса Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.05.1975

Дочь: Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Кочуркина Лариса Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Около ?.07.2010
Москва, город федерального значения Москва
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