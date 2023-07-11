Балабаниц (Железняк) Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балабаниц (Железняк) Вера Михайловна

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Место рождения

Днепр, Дніпропетровська область

Дата рождения

19.07.1925

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Днепр, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балабаниц Николай Георгиевич

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балабаниц Николай Георгиевич

Рождение ребёнка
11.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балабаниц Николай Георгиевич

Рождение ребёнка
11.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балабаниц Николай Георгиевич

Смерть
2019

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