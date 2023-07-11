Балабаниц (Железняк) Вера Михайловна
Место рождения
Дата рождения19.07.1925
Дата смерти2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
11.11.1951
Рождение ребёнка
11.11.1951
Смерть
2019