Чвилева Аксинья Тихоновна
Место рождения
Дата рождения1819
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.01.1851
Сын: Чвилев Афанасий Абросимович
Отец ребёнка: Чвилев Абросим Васильевич
Рождение ребёнка
15.03.1853
Сын: Чвилев Алеексей Абросимович
Отец ребёнка: Чвилев Абросим Васильевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Чвилева Марья Абросимовна
Отец ребёнка: Чвилев Абросим Васильевич