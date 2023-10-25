Фон Шенбург-Глаухау Александр
Место рожденияг. Могадишо, Федеративная Республика Сомали
Дата рождения15.08.1969
ПолМужской
Отец
Жена
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1969
г. Могадишо, Федеративная Республика Сомали
Бракосочетание
30.04.1999
Рождение ребёнка
2001
Дочь: Фон Шенбург-Глаухау Мария-Летиция Иоланта
Мать ребёнка: Фон Шенбург-Глаухау Верена Ирина
Рождение ребёнка
2003
Сын: Фон Шенбург-Глаухау Максимус Карол Иоахим Мария
Мать ребёнка: Фон Шенбург-Глаухау Верена Ирина
Рождение ребёнка
2005
Сын: Фон Шенбург-Глаухау Валентин Поликарп Йозеф Мария
Мать ребёнка: Фон Шенбург-Глаухау Верена Ирина