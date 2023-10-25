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Фон Шенбург-Глаухау Александр

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Место рождения

г. Могадишо, Федеративная Республика Сомали

Дата рождения

15.08.1969

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1969

Отец: Фон Шенбург-Глаухау Иоахим

Мать: Фон Шенбург-Глаухау Беатрикс Мария

г. Могадишо, Федеративная Республика Сомали
Бракосочетание
30.04.1999

Жена: Фон Шенбург-Глаухау Верена Ирина

Рождение ребёнка
2001

Дочь: Фон Шенбург-Глаухау Мария-Летиция Иоланта

Мать ребёнка: Фон Шенбург-Глаухау Верена Ирина

Рождение ребёнка
2003

Сын: Фон Шенбург-Глаухау Максимус Карол Иоахим Мария

Мать ребёнка: Фон Шенбург-Глаухау Верена Ирина

Рождение ребёнка
2005

Сын: Фон Шенбург-Глаухау Валентин Поликарп Йозеф Мария

Мать ребёнка: Фон Шенбург-Глаухау Верена Ирина

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