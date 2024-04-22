Фон Шенбург-Глаухау (Гессен-Кассель) Верена Ирина
Место рождения
Дата рождения04.01.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1971
Бракосочетание
30.04.1999
Рождение ребёнка
2001
Дочь: Фон Шенбург-Глаухау Мария-Летиция Иоланта
Отец ребёнка: Фон Шенбург-Глаухау Александр
Рождение ребёнка
2003
Сын: Фон Шенбург-Глаухау Максимус Карол Иоахим Мария
Отец ребёнка: Фон Шенбург-Глаухау Александр
Рождение ребёнка
2005
Сын: Фон Шенбург-Глаухау Валентин Поликарп Йозеф Мария
Отец ребёнка: Фон Шенбург-Глаухау Александр