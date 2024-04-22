Фон Шенбург-Глаухау (Гессен-Кассель) Верена Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Шенбург-Глаухау (Гессен-Кассель) Верена Ирина

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Место рождения

Мюнхен

Дата рождения

04.01.1971

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.04.1999

Муж: Фон Шенбург-Глаухау Александр

Рождение ребёнка
2001

Дочь: Фон Шенбург-Глаухау Мария-Летиция Иоланта

Отец ребёнка: Фон Шенбург-Глаухау Александр

Рождение ребёнка
2003

Сын: Фон Шенбург-Глаухау Максимус Карол Иоахим Мария

Отец ребёнка: Фон Шенбург-Глаухау Александр

Рождение ребёнка
2005

Сын: Фон Шенбург-Глаухау Валентин Поликарп Йозеф Мария

Отец ребёнка: Фон Шенбург-Глаухау Александр

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