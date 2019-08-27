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Шадрина Ева Андреевна
Шадрина Ева Андреевна
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Место рождения
Томск
, город Томск, Томская область
Дата рождения
27.08.2019
Пол
Женский
Отец
Шадрин Андрей Владимирович
1970 г.р.
Мать
Платонова Юлия Александровна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.2019
Отец:
Шадрин Андрей Владимирович
Мать:
Платонова Юлия Александровна
Томск
, город Томск, Томская область
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