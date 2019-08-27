Шадрина Ева Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шадрина Ева Андреевна

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Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

27.08.2019

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.2019

Отец: Шадрин Андрей Владимирович

Мать: Платонова Юлия Александровна

Томск, город Томск, Томская область
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